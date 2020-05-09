مذيعة شهيرة تكشف سبب رفضها إجراء لقاء مع عادل أمام

الخليج 365 :

قالت المذيعة المصرية الشهيرة، إنجي علي، إنه على الرغم من صداقتها بالفنان عادل إمام، إلا أنها لم تجر لقاء إعلاميا معه. وكشفت إنجي علي، خلال استضافتها في حلقة اليوم الجمعة، من برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، المعروض طوال شهر رمضان، أنها اعتادت عدم استغلال عملها في إجراء لقاءات مع الضيوف، وكذلك عدم إلحاحها على أحد منهم لكي يجري لقاء معها. وقالت: “أحب عادل إمام جدا، وأعرفه عن قرب، وقابلته بعيدا عن الكاميرات، ودائما ما أسأل عليه، ولكنه لا يحب إجراء لقاءات، وأنا لا أحب استغلال وظيفتي في التأثير على أصدقائئ لإحضارهم إلى برامجي، ولا أرغب في الضغط على أحد لكي يوافق على الظهور معي، ولا أستطيع أن أتسبب في مضايقة عادل إمام”. وعن الفنان الذي مستعدة لاعتزال الإعلام نهائيا من بعد إجراء لقاء معه، أجابت إنجي علي بأنه الممثل المصري، يحيى الفخراني، مشيرة إلى أنه ترغب في توجيه أسئلة له في نواحي كثيرة في الحياة. يشار إلى أن آخر مشاركة للفنان يحيى الفخراني في موسم دراما رمضان كان مسلسل “بالحجم العائلي”، الذي عرض في 2018، ومن إخراج هالة خليل، ويشارك قي بطولته ميرفت أمين. ويعرض لعادل إمام في رمضان 2020 مسلسل “فلانتينو”، من إخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته دلال عبد العزيز وداليا البحيري.