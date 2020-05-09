محترف في الدوري السوداني يستأجر طائره خاصة للعوده لبلاده

الخليج 365 : كشفت صحفية المدى العراقية عن الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه عماد محسن المهاجم العراقي في صفوف الهلال قبل انهاء التعاقد معه.وقالتالصحيفة” نجحت إدارة نادي الهلال السوداني في التخلّص من عبء مالي كبير يكلّفها”14″ ألف دولار شهريًا يتمثّل في عقد المهاجم عماد محسن”.وأوضحت الصحيفة أنّ عماد محسن قام بالعديد من الزيارات إلى السفارة العراقية في السودان من أجلّ مخاطبة وزارة الخارجية التي وجّهت خطابٍرسميّ إلى وزارة النقل لتخصيص رحلة استثنائية بواسطة إحدى طائرات الخطوط الجويّة لإجلاء العراقيين العالقين في السودان. او استئجار طائرة خاصه.

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