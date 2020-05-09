أهالي محلية تلس يؤكدون على ضرورة بسط هيبة الدولة

في اجتماع ودي ضم الفريق عبدالرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع والناظر يوسف السماني ناظر عموم الفلاتة والمدير التنفيذي لمحلية تلس وممثل قوى الحرية والتغيير عيسى بابكر حسين بمحلية تلس، مساء أمس، توافق الجميع على بسط هيبة الدولة والقبض على المتفلتين والتبرء منهم، فيما أكدت الأطراف على دخول طرف ثالث قام بتأجيج المشكلة القبلية.

فيما توافق الجميع على إخراج بيان بحسب صحيفة اليوم التالي، اليوم (السبت) يؤكد التوافق بين مكونات محلية تلس ورفضهم لكل أشكال العنف، ورفض كل التجمعات القبلية وضرورة فضها للعودة للأمن والاستقرار والتعايش السلمي بين الفلاتة وإخوانهم الرزيقات، فيما أشاد الجميع بقوات الدعم السريع وحكومة ولاية جنوب دارفور بتحريكها للقوات التي وصلتها لمناطق النزاعات للحفاظ على الأرواح والممتلكات وبسط هيبة الدولة ..وأن المجرم لاقبيلة له. فيما وصلت اليوم (300) عربة قتالية ضمن متحرك إعادة الحق لإعادة الأموال المنهوبة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)