دواء ثلاثي مركب لمعالجة فيروس كورونا

أشارت نتائج تجربة صغيرة جرت في هونغ كونغ إلى أن توليفة من ثلاثة عقارات مضادة للفيروسات ساعدت في تخفيف الأعراض لدى المصابين بحالات بين خفيفة إلى معتدلة من مرض «كوفيد – 19»، وقلل بسرعة كمية الفيروس في أجسامهم.
وقارنت تلك التجربة التي شملت 12 مريضاً بين من تم إعطاؤهم الدواء المركب من دواء لوبينافير – ريتونافير الذي يستخدم في علاج مرض نقص المناعة المكتسبة ودواء ريبافيرين المستخدم في علاج التهاب الكبد الوبائي ودواء إنترفيرون بيتا، المستخدم في علاج التصلب المتعدد ومجموعة تحكم تم إعطاؤها دواء نقص المناعة المكتسبة فقط، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
ونشرت النتائج في دورية «لانسيت» الطبية وأظهرت أن الأشخاص الذين حصلوا على الدواء المركب وصلوا إلى نقطة عدم اكتشاف الفيروس في أجسامهم قبل المشاركين في مجموعة التحكم بخمسة أيام، أي بواقع سبعة أيام مقابل 12 يوماً.
وقال كوك يونغ يوين الأستاذ في جامعة هونغ كونغ والذي شارك في رئاسة البحث إن «تجربتنا تظهر أن العلاج المبدئي لحالات (كوفيد – 19) التي تراوحت بين خفيفة ومتوسطة بالأدوية المضادة للفيروسات ربما يعجل بكبح كمية الفيروس في جسم المريض وتخفيف الأعراض وتقليص الخطر على العاملين في مجال الرعاية الصحية».
وأضاف أن تقليص الخطر على العاملين في مجال الصحة سيكون راجعاً إلى تأثير هذه التوليفة الثلاثية على «الفرز الفيروسي» الذي يحدث عندما يكون بالإمكان اكتشاف الفيروس واحتمال إمكانية نقله.
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