شمال دارفور تشدد اجراءات إغلاق حدودها مع جنوب دارفور

عبرت لجنة أمن ولاية شمال دارفور خلال اجتماعها الطارئ الذي انعقد اليوم بالفاشر برئاسة والى الولاية المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلى، عن شجبها واستنكارها للأحداث القبلية المؤسفة التى وقعت مؤخراً بولاية جنوب دارفور والتى أدت إلى إزهاق عدد من الأرواح وجرح آخرين.

وعبرت اللجنة في بيان لها عقب الاجتماع عن بالغ اسفها لوقوع هذه الأحداث التى كادت دارفور أن تطوي صفحاتها إلي الأبد وتعود إلى عهد الأمن والسلام والاستقرار.

وترحمت اللجنة على أرواح الذين سقطوا وتمنت عاجل الشفاء للجرحى والمصابين ، ودعت طرفى النزاع إلى ضرورة ضبط النفس وإعمال الحكمة لتجاوز مثل هذه المحنة.

كما دعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والنأي عن الفتن والتنازع والاقتتال.

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وأعلنت لجنة أمن شمال دارفور بحسب سونا، وقوفها الكامل وتضامنها وتعاونها التام مع حكومة جنوب دارفور من أجل تنفيذ كافة الإجراءات التى من شأنها إعادة الأمن والاستقرار والأوضاع إلى طبيعتها.

وأعلنت اللجنة عن تشديد إجراءات إغلاق حدود الولاية مع ولاية جنوب دارفور لمنع تسلل المتفلتين الذين تسببوا في وقوع تلك الأحداث ومنع تسرب المنهوبات. كما جددت اللجنة دعوتها ومناشدتها لجميع المواطنين بضرورة مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك والظروف الصحية والاقتصادية القاسية التى تعانى منها البلاد لتجنب العودة بدارفور إلي سيناريوهات الحرب والاقتتال .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)