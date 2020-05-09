المخرجة هنادي الهادي توجه رسالة الى المسئولين في الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد/ عادل عوض مدير الاداره

كل الود والاحترام والتقدير .

بخصوص ماجري اليوم ٣٠مارس٢٠٢٠م فى نشرة الساعة الثالثة اورد الاتي

اني حضرت قبل وقت كبير الي الكنترول وذلك للتجهيز والتزاما بالمواعيد حسب اللوائح المتبعة .

وبعد التجهيزات الفنية كان المذيع اسامة الجعفرى يقوم بمراجعة النشرة وقامت الاخت امل ابو شعر بتنبيهه للدخول ولم يدخل حتى الثالثة وعندما لبس البدله كانت الساعة الثالته و٢ دقيقة وفى ذلك الوقت كان البث وبعد تجاوز الزمن يبث الفواصل وظل الاخ اسامة يطلب اعطائه صورته على المونيتر ولم استجب خوفا من ان يقطع البث على الاخبار فى اى لحظة .وظللت انتظر البث لمدة 5-6 دقائق ولم يتم الانتقال حتى بعد محاولات الاتصال بالبث والتى فشلنا فيها وطول هذا الوقت كان الشعار مرفوع والتزاما مني بالموجهات ( بعد خمسة دقايق من الموجز تلغى النشرة اذا لم يتم الانتقال) انا انتظرت اكثر من ذلك وتقريبا حتى الساعة الثالثة و سبعه دقايق او ثمانية دقايق سألت الاخت امل ماذا نفعل ولم اتلق اجابة بعدها وضعت بلاك .

وقالت بحسب صحيفة صوت الأمة، اشكو لك ان اللهجه التي كان يخاطبنى بها الاخ اسامة لهجة غير كريمة و لكن واحتراما لكل العاملين لم ارد

هذا ماحصل بالضبط بشهاده فريق النشرة و هم:

الفنيين

مونتاج الاخ عوض

البرومتر الاخ عمر ود الصول

الصوت الاخ أسامة عبدالله

كاميرا كنترول الاخ عبد المنعم

المحرين الاستاذ الفاتح محمود والاخت امل ابو شعر والاخ النحوي

وشكرا

هنادى الهادى

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)