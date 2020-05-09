إغلاق كامل للأسواق بمدني إعتباراً من الاثنين المقبل

أصدر الأستاذ جمال دفع الله المدير التنفيذي لمحلية مدني الكبري اليوم القرار رقم 5 لسنة 2020 والذي قضى بالإغلاق الكامل لجميع الأسواق بالمحلية اعتباراً من يوم الإثنين المقبل لحين اشعار آخر وذلك إستنادًا لتوجيهات اللجنة الفنية لمكافحة كورونا في اجتماعها رقم 13 بتاريخ 2 مايو الحالي. واستثني القرار بحسب سونا، أسواق الأحياء وجميع المواقع التجارية بالأحياء والصيدليات والطواحين ومحطات الوقود والأفران. وشمل قرار الإغلاق الأندية الرياضية ودور المشاهدة وأماكن تداول الشيشة وبائعات الشاي. وناشد القرار التجار بفتح منافذ بيع بالساحات والميادين داخل الأحياء، مؤكداً إستعداد المحلية منح تصاديق فتح منافذ البيع بالمجان. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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