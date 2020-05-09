ولاية الخرطوم تغلق المعابر مع النيل الابيض والجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شدد اجتماع لجنة تنسيق شؤون الأمن بمحلية جبل أولياء برئاسة عماد الدين خضر على اغلاق جميع المعابر بالمحلية مع ولايتي النيل الابيض والجزيرة انفاذا للطوارئ الصحية .

ووجه المدير التنفيذي بالتقيد بتنفيذ الحظر حسب الساعات المعلنة ، وبضرورة فتح البلاغات ضد المخالفين للحظر ، على أن يتم ذلك بوجود النيابة ، أثناء المرور بالارتكازات خاصة خلال الفترات الليلية .

ووجه خضر في سياق متصل بوضع خطة لتنظيم الأسواق ومحاربة السكن العشوائي بالأحياء والمخططات السكنية.

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