الصحة: تسجيل 181 اصابة جديدة بكورونا وارتفاع العدد الي 1111 اصابة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا اضافة الي تسجيل 7 وفيات وسجلت الحالات الجديدة ولاية الخرطوم 140 اصابة وشمال كردفان 14 اصابة وجنوب دارفور 11 اصابة والقضارف 5 اصابات والجزيرة 6 اصابات ونهر النيل حالتين والشمالية وكسلا اصابة واحدة لكل ولاية وكشف التقرير عن فحص المعمل المركزي اليوم لعدد 234 عينة كانت 175 عينة موجبة للمرة الاولي بنسبة 74.7% كما تم فحص 36 عينة بمعمل النيل الأزرق بولاية الجزيرة فكانت 6 منها موجبة للمرة الاولي بنسبة 16.7% واكدت الوزارة وفقاً للتقرير اليومي فان الوفيات سجلت 4 وفيات في ولاية الخرطوم ووفاتين في شمال كردفان ووفاة واحدة في القضارف وأشارت الوزارة الي ان اجمالي الحالات منذ بداية الجائحة فقد بلغت 1111 اصابة متضمنة 59 حالة وفاة ولفتت الي ان اكثر الولايات تأثراً ولاية الخرطوم وسجلت 934 اصابة تليها الجزيرة 45 ثم شمال كردفان 38 إصابة ثم القضارف 26 إصابة اضافة الي بقية الولايات وأشار التقرير الي دخول ولاية كسلا بحالة واحدة ضمن الولايات المتاثرة ليرتفع العدد الي 16 ولاية ونوه التقرير الي تماثل 10 حالات للشفاء 9 في ولاية الخرطوم وحالة واحدة ولاية نهر النيل ليرتفع العدد الكلي للمعاقين 102 حالة وشددت الوزارة علي ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتبليغ الفوري عن اي حالة اشتباه علي الارقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و9090 لبقية الولايات

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