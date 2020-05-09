عاجل.. جنوب السودان يطلق سراح 85 طفلا من السجون بسبب كورونا

السبت 9 مايو 2020

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قالت الأمم المتحدة إنه تم الإفراج عن 85 طفلاً في جنوب السودان ضمن الجهود المبذولة لتخفيف الزحام في السجون لمنع تفشي وباء فيروس كورونا التاجي.



وقال مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، في بيان، إن الذين أطلق سراحهم تم لم شملهم مع آبائهم أو الأوصياء القانونيين.

وأضاف أن ازدحام السجون في جنوب السودان مع عدم كفاية الصرف الصحي والرعاية الصحية يمثل ظروفا مواتية لانتشار فيروس كورونا.