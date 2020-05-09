عاجل.. جنوب السودان يطلق سراح 85 طفلا من السجون بسبب كورونا

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السبت 9 مايو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
قالت الأمم المتحدة إنه تم الإفراج عن 85 طفلاً في جنوب السودان ضمن الجهود المبذولة لتخفيف الزحام في السجون لمنع تفشي وباء فيروس كورونا التاجي.
وقال مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، في بيان، إن الذين أطلق سراحهم تم لم شملهم مع آبائهم أو الأوصياء القانونيين.
وأضاف أن ازدحام السجون في جنوب السودان مع عدم كفاية الصرف الصحي والرعاية الصحية يمثل ظروفا مواتية لانتشار فيروس كورونا.
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