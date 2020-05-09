إعادة تشكيل المجلس الطبي السوداني بناء على توصية وزرير شؤون مجلسه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قرّر رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك ، إعادة تشكيل المجلس الطبي السوداني بناءً على توصية وزرير شؤون مجلسه وعملاً بأحكام المادة”5″”1″ من قانون المجلس الطبي.

وبحسب القرار الذي أطّلع عليه”باج نيوز”، فإنّه قد تمّ تعيين الخاتم الياس محمد نصر رئيسًا للمجلس الطبي، عارف عثمان أحمد عمر نائبًا للرئيس، وحباب خالد الخير أمينًا عامًا للمجلس،وضم المجلس في”28″ عضوًا . ووجّه عبد الله حمدوك، وزارة شؤون مجلس الوزراء والمجلس الطبي السوداني والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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