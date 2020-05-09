اطلاق سراح ٢٦٣ نزيلا من سجن الهدى و و131 امرأه من...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تحت رعاية عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذة عائشة موسي والنائب العام مولانا تاج السر الحبر تم اطلاق سراح ٢٦٣ نزيلا من سجن الهدى بامدرمان، و131 امرأه من سجن النساء بامدرمان.

واشارت عضو مجلس السيادة الأستاذة عائشة موسي الى الجهود المبذولة لتفريغ السجون من النزلاء، مراعاة للوضع الصحي الذي تمر به البلاد، وازدياد عدد المصابين بفيروس كورونا، مبينة ان تعميما صدر للولايات للإفراج عن نزلاء الحق العام.