المستشار “فارس النور” يعلن عن إنشاء بنك الانتاج برعاية حميدتي ويكشف...

شهاب محمد - الخرطوم - فارس النور، الناشط الشهير في العمل الخيري، وأحد أبرز الداعمين لحراك ثورة ديسمبر والذي أصبح مستشاراً للفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، نائب رئيس مجلس السيادة، بعد نجاح الثورة السودانية، أعلن يوم الجمعة عن إنشاء (بنك الانتاج) برعاية الفريق أول حميدتي.

وقال فارس النور بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز (اول برنامج ل(بنك الانتاج) سيكون مع صغار المزارعين وذلك لزيادة الإنتاج راسيا وافقيا ودعم الأمن الغذائي، حيث سيتم توزيع البذور المحسنة وتقديم الدعم الفني ونقل التقانه والزراعة بالاليات الزراعية، العدد الكلي المستهدف من المزارعين موزع على 10 ولايات، حوالي 200 الف مزارع ). وهذا نص المشور الكامل للمستشار فارس النور.

(بنك الانتاج:

والمتنبي حين يقول:

لم ار في عيوب الناس عيبا

كنقص القادرين على التمام

اكيد انه كان يقصد السودانيين

فنحن لدينا الأراضي الزراعيه الواسعه والمياه الكافيه والثروه الحيوانيه والمعادن النادره والدهب ولدينا افضل شعوب الارض ومع كل هذا فنحن أفقر شعب علي أغنى أرض.

ماذا ينقصنا؟

تنقصنا الاراده والاداره…

1/ولما كان من الضروري اتباع القول بالعمل..

كان لابد من إنشاء (بنك الانتاج)

وهو مؤسسه برعاية نائب رئيس مجلس السياده لتشجيع ودعم الإنتاج بتوفير التمويل والتدريب وإدخال اتقانه من خلال شراكات ذكيه مع الأفراد والمجموعات الانتاجيه.

وسيكون التركيز على دعم وتطوير صغار المنتجين في مجالات الزراعه والرعي والتعدين والصناعة التحويلية مما يحول تلك المجتمعات من مجتمعات استهلاكية الي مجتمعات منتجه.

2/ ولما كان من الضروري اتباع القول بالعمل…

فإن اول برنامج ل(بنك الانتاج) سيكون مع صغار المزارعين وذلك لزيادة الإنتاج راسيا وافقيا ودعم الأمن الغذائي حيث سيتم توزيع البذور المحسنه وتقديم الدعم الفني ونقل التقانه والزراعة بالاليات الزراعيه وتغذية النبات لزيادة الإنتاج الرأسي للفدان وذلك بالشراكه مع القطاع الخاص العامل في المجال الزراعي.

العدد الكلي المستهدف من المزارعين موزع على 10 ولايات حوالي 200الف مزارع..

التقاوي المقترحه للتوزيع كالاتي:

1/تقاوي المحاصيل النقديه وتشمل :

أ/الذره ويشمل أصناف (واحمد، طابت وارفع قدمك).

ب/السمسم.

ت/ الفول السوداني ويشمل أصناف (سودري وغبيش).

ث/الدخن.

2/تقاوي الخضروات:

وتشمل الباميه القرع العجور وحب البطيخ.

وستكون هنالك مشاريع أخرى مع صغار المعدنيين والرعاه وذلك لرفع الانتاجيه ليكون لها اسهام كبير وحقيقي في الدوره الاقتصاديه).

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