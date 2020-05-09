وزارة الخارجية: أعضاء البعثة والجالية السودانية في طرابلس الليبية بخير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت وزارة الخارجية أن أعضاء البعثة والجالية السودانية في طرابلس بخير وأنه لم يتعرض أي مواطن من البعثة للأذى .

وأشارت السفارة مساء الجمعة أنها على إتصال دائم على مدار الساعة برؤساء الجاليات الفرعية في العاصمة والمدن الليبية الأخرى.

وتأتي افادة وزارة الخارجية على خلفية القصف الذي إستهدف مقار إقامة عدد من السفراء الاجانب في العاصمة الليبية طرابلس وما تشهده المنطقة من اضطرابات .