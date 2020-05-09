فضييييحة: استغلال الجائحة لفرض الرسوم

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تعيش بلادنا – كما بلدان العالم – وضعا استثنائيا فى ظل سرعة انتشار وباء كورونا

والاعداد المتزايدة للاصابات ، وتعمل جميع الدول على تكييف اوضاعها بما يضمن لها التقليل من المخاطر المحدقة بقدر المستطاع والحفاظ على مواطنيها والاجتهاد لتجنيبهم الاصابة ما امكن ، مع تكثيف الجهود لعلاج المصابين وتقليل عدد المتوفين جراء هذا الوباء.

وقد حبس الوباء مليارات الناس فى بيوتهم وقلت حركتهم بنسب متفاوتة ، وعمدت كل دولة الى تنظيم الحظر بحسب ما يقتضيه واقع الحال فيها والهدف العام الذى يعمل الجميع الوصول إليه هو انهاء الوباء واعادة الاوضاع الى طبيعتها ، أو على الاقل خفض تداعياته السالبة على حياة المواطنين.

وقد فرضت حكومتنا الحظر الكامل فى ولاية الخرطوم لمدة ثلاثة اسابيع – تنتهى اليوم مع الحديث عن تجديده – وحذت الولايات الاخرى حذو ولاية الخرطوم فى اعلانها الحظر لكن كل بحسب ظرفه ووضعه ، وقبل خروجه معانا الحظر كان السيد وزير الاعلام قد تحدث عن دور الحكومة فى تسهيل امور المواطنين وتوفير مايحتاجونه ايام الحظر ، وقد نكصت الحكومة عن التزامها ولم تف بوعدها ، وأساسا لم يكن الجمهور يصدقها وكان خلفها الوعد متوقعا ، لكن الفضيحة الكبرى والتى لم تكن تخطر على البال ان تستغل الحكومة الظروف الراهنة وتفرض رسوما اضافية على التجار وهى تعلم انها ستنعكس سلبا على الجمهور المغلوب على امره ، هذا بدلا عن تخفيفها الرسوم المفروضة أصلا هذا ان لم تنجح فى الوفاء بوعدها وتوفير مستلزمات حياة الناس وهذا واجب عليها لكنها ذهبت تستثمر فى الظرف الراهن فى سلوك اسوأ من سلوكيات الحكومة السابقة.

شعبة تجار الجملة للمواد الغذائية اصدرت بيانا مهما كشفت فيه الفضيحة المجلجلة للحكومة التى ابقت على كل الرسوم التى فرضها النظام البائد ولم تكتف بذلك بل فرضت مبلغ الف جنيه بشكل ثابت ويوميا نظير السماح لتجار المواد الغذائية بالعمل فى تصرف غريب وغير مسبوق ويستحق الادانة والايقاف الفورى وارجاع الأموال الى أصحابها بلا تأخير.

شعبة تجار الجملة للمواد الغذائية اشتكت من جور الحكومة وهددت بالاضراب والتوقف عن العمل ، وهذا من حقهم لكن ليتهم يفتحوا متاجرهم ويمتنعوا عن دفع الضريبة اليومية ولايرضخوا لقرارات باطلة وليتم تقديمهم الى القضاء لو تستطيع السلطات ولن يكون بمقدورها ذلك.