اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

تصدير أول شحنة من اللحوم الحمراء للسعودية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تنطلق اول شحنة من اللحوم من مسلخ الكدرو الى المملكة العربية يوم غد السبت والتي يشهد السيد وزير الثروة الحيوانية ووكيل الوزارة تدشينها .

وتاتي هذه الشحنة ضمن انشطة شركة الٳتجاهات لتنمية صادرات الٳنتاج الحيواني وبسلسلة القيم المضافة حيث تدشن اولي رحلاتها لصادر اللحوم الحمراء الي المملكة العربية السعودية، بجودة عالية وٳستمرارية.

وبحسب وكالة السودان للانباء (سونا) ان حمولة الطائرة القادمة من المملكة العربية السعودية لنقل الشحنة تبلغ 20 طن من اللحوم التي جرى تجهيزها في مسلخ الكدرو بالخرطوم تحت ظروف و اشتراطات قياسية وعالمية.

وتشير (سونا) الى ان الرحلة الاولى تنطلق يوم غد السيت الساعة ٩ صباحا في حضور وزير الثروة الحيوانية ووكيل الثروة الحيوانية ومديرعام المحاجر البيطرية وعدد من كبار الشخصيات والمصدرين والمستوردين بقطاع الانتاج والٳنتاجية للثروة الحيوانية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تصدير أول شحنة من اللحوم الحمراء للسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا