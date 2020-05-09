تصدير أول شحنة من اللحوم الحمراء للسعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تنطلق اول شحنة من اللحوم من مسلخ الكدرو الى المملكة العربية السعودية يوم غد السبت والتي يشهد السيد وزير الثروة الحيوانية ووكيل الوزارة تدشينها .

وتاتي هذه الشحنة ضمن انشطة شركة الٳتجاهات لتنمية صادرات الٳنتاج الحيواني وبسلسلة القيم المضافة حيث تدشن اولي رحلاتها لصادر اللحوم الحمراء الي المملكة العربية السعودية، بجودة عالية وٳستمرارية.

وبحسب وكالة السودان للانباء (سونا) ان حمولة الطائرة القادمة من المملكة العربية السعودية لنقل الشحنة تبلغ 20 طن من اللحوم التي جرى تجهيزها في مسلخ الكدرو بالخرطوم تحت ظروف و اشتراطات قياسية وعالمية.

وتشير (سونا) الى ان الرحلة الاولى تنطلق يوم غد السيت الساعة ٩ صباحا في حضور وزير الثروة الحيوانية ووكيل الثروة الحيوانية ومديرعام المحاجر البيطرية وعدد من كبار الشخصيات والمصدرين والمستوردين بقطاع الانتاج والٳنتاجية للثروة الحيوانية .