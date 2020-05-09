عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 9 مايو 2020...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صحيفة أخبار اليوم :

– أعمل إعجاب بالصفحة و أكتب تعليق لتصلك عناوين الصحف السودانية كل صباح إن شاء الله

– 181 اصابة جديدة بكورونا فى السودان ليرتفع العدد إلى 1111 إصابة و59 حالة وفاة

– تمديد الحظر المعلن بولاية الخرطوم بتوصية من وزير الصحة

– عبد الرحيم دقلو: طرف ثالث أشعل الفتنة بين الفلاتة والرزيقات

– بيان هام من التحالف السوداني وحركة جيش تحرير السودان حول الراهن السياسي وعملية السلام

– تسجيل أول حالة مؤكدة لفيروس كورونا بكسلا وإعلان حظر التجوال الشامل

– والي الخرطوم يقف على الأوضاع بجبل أولياء ويوجه باستغلال فترة الحظر لنظافة وتنظيم الأسواق والواجهات

صحيفة الوطن ؛

– الصحة تعلن عن ١٨١ إصابة جديدة بفيروس كورونا

– تمديد حظر التجول الشامل 10 أيام

– وفاة مدير الثقافة والاعلام بولاية الخرطوم عماد الدين إبراهيم

– خبير اقتصادي :المنظومة الصحية منهارة وبعد الحظر سيتفاجأ المواطن بهذا..

– المهندس عبد الكافي الطيب : لماذا يتهرب وزير الري من هذه الأسئلة

– تسجيل اول إصابة بكورونا في كسلا

– ثلاجة الموتى في مدني خارج الخدمة

– حمدوك يعيد تشكيل المجلس الطبي

صحيفة الانتباهة:

عبد الرحيم دقلو: طرف ثالث أشعل الفتنة بين الفلاتة والرزيقات

الطاقة تكشف حجم خسائر حريق محطة العزازي

إصابات كورونا تتجاوز الألف حالة وارتفاع عدد الوفيات

الصحة العالمية تتوقع إصابة الملايين بكورونا في أفريقيا

تمديد حظر التجوال وإجراءات مشددة في التنفيذ

صحيفة التيار:

حركات تطالب بوقف التفاوض بجوبا

وفاة نزيل بسجن الهدى بسبب الاهمال

الصحة: تسجيل (181) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و (7) وفيات

إعفاء وتعيين أمين عام المكتبة الوطنية

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعادة تشكيل المجلس الطبي السوداني

صحيفة السوداني:

– حمدوك يصدر قرارا بإعادة تشكيل المجلس الطبي السوداني

– الحكومة تعلن تمديد حظر التجول الشامل 10 أيام

– الافراج عن ٢٦٣ نزيلا من سجن الهدى، و ١٣١ امرأة من سجن النساء بامدرمان

– وصول متحرك إعادة الحق علي متن (٣٠٠)عربة لمحلية تلس

صحيفة ناسنا :

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– لجنة الطوارئ الصحية تمدد الحظر الكامل بولاية الخرطوم لـ (10) أيام

– (181) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و(7) وفيات

– الدعم السريع يستعيد 500 رأس ماشية منهوبة ويتوعد المتفلتين

– الداخلية : مقتل نزيل وإصابة 11 في أحداث شغب بسجن (شالا)

صحيفة النيل الدولية:

– كورونا..(181) إصابة جديدة و(7) وفيات.. ارتفاع العدد الكلي لـ(1111)

– تمديد الحظر الكامل بولاية الخرطوم لعشر أيام

– قرار بإعادة تشكيل المجلس الطبي السوداني

– منع السفر بين العاصمة والولايات

– كسلا تسجل اول اصابة بفايروس كورونا

صحيفة السوداني الدولية:

– مقتل نازح واختطاف طفل ونهب مواشٍ بوسط دارفور

– افتتاح مركز لفرز حالات (كورونا) بالجزيرة الأسبوع المقبل

– فقراي يحذر من المساس بالعمالة المؤقتة

– فرض حظر التجوال الشامل بكسلا

صحيفة اليوم التالي:

– رئيس الوزراء يصدر قراراً بإعادة تشكيل المجلس الطبي السوداني

– صديق تاور: تمديد الحظر الشامل لـ(10) أيام، اعتباراً من اليوم

– (اليوم التالي) تكشف رد اتحاد الكرة لـ(الكاف) بشأن عودة الممتاز

صحيفة آخر لحظة:

– أسرة عبد الرحيم حسين تفجر مفاجأة بشأن (4) قطع أراضي

– مبادرة الهيئة العربية لمواجهة خطر نقص المواد الغذائية نتيجة جائحة كورونا

– احتراق محطة كهرباء العزازى و700 الف يورو حجم الخسائر

– قرارا بإعادة تشكيل المجلس الطبي السوداني

– إعفاء وتعيين أمين عام المكتبة الوطنية

صحيفة صوت الأمة:

– اصابات كورونا تتجاوز الألف وتمديد الحظر (10) أيام

– اتفاق عبى تشكيل التشريعي خلال اسبوعين

– حركات مسلحة: ملف السلام لم يمنح الجدية الكاملة

– السيادي: تغيير المناهج ليس لأنها (كيزانية)