دفن متوفي بكورونا يثير غضب السودانيين

اثارا طريقة دفن متوفي غضب السودانيين واشعل مواقع التواصل الاجتماعي خاصة ان احد المشاركين في عملية الدفن مواطن عادي لا يرتدي قفازات ولا كمامة او لبس واقي من المرض وبحسب صحيفة صوت الأمة اثارت عملية الدفن حفيظة الشارع. الخرطوم: أخبار الخليج 365

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