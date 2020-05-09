تجمع العاملين بشركة ناشونال أبستريم سوليوشنز للنفط يرفض قرارات مجلس الادارة

رفضت لجنة تجمع العاملين بشركة ناشونال أبستريم سوليوشنز للنفط قرارات مجلس إدارة الشركة التي أصدرتها أمس الاول ووجهت فيها بإجراء مخالصة لعقود العاملين ما قبل تاريخ *٢٠٢٠/١/١* بواقع مرتب شهر عن كل عام خدمة، على أن تبدأ العقود الجديدة إبتداءً من التاريخ المذكور.

Advertisements

وبررت اللجنة رفضها بحسب صحيفة الجريدة، لانها قرارات ظالمة ومجحفة في حق العاملين في الحقول، فضلا عن أنها جاءت عكس توصيات مكتب العمل في غرب كردفان وتوصيات مدير الشركة المهندس محمد نصر. واعتبرت ان قرارات مجلس الإدارة الأخيرة عادت بالقضية للمربع الأول الذي إنتهى بإضراب إستمرّ نحو إسبوعين، تمّ رفعه بعد وساطة من تجمع العاملين بالنفط ، فصلا عن ان قرار مجلس إدارة الشركة وإدارة سودابت، يعتبر إجهاض لجهود لجنة الوساطة في تجمع العاملين بالنفط والتي سعت بكل جهدها لحل قضية العاملين وتبنّت حلّها بالإشتراك مع المدير العام الجديد المهندس محمد نصر، وكان قد تم وُضع جدول زمني كان أقصاه ثلاثة أسابيع، رُفعت خلالها توصية المدير العام المهندس محمد نصر لمجلس الإدارة بتلبية مطالب العاملين، حيث أجمعت كل الأطراف بما فيها إدارة سودابت من قبل، على مشروعية مطالب العاملين المرفوعة، والتي تعتبر مطالب بسيطة لم يتجاوز سقفها المساواة مع موظفي المكتبوحملت لجنة تجمع العاملين مجلس إدارة الشركة وإدارة سودابت مسؤولية تبعات هذا القرار الظالم المجحف في حق العاملين.

وأكدت لجنة تجمع العاملين على أنها ستسلك كل السبل والطرق المشروعة الكفيلة بتحقيق مطالب العاملين، سواء كانت طرق قانونية تنتهي بمخاطبة الجهات القانونية ومكتب العمل في ولاية غرب كردفان والذي رفع توصية سابقة لإدارة الشركة.

الخرطوم: أخبار الخليج 365