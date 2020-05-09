اغلاق عيادات ومراكز ومعامل الأسنان

التاريخ: 09-مايو-2020
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اعلنت وزارة الصحه الخرطوم عن اجراءات باغلاق جميع عيادات ومراكز ومعامل الاسنان الى حين اشعار اخر وذلك في اطار العمل في طوارىء كورونا وتحوطا من الاصابة بالفيروس على ان يتم توفير خدمات الاسنان في عدد من المستشفيات والمراكز المحددة.
واكدت الوزارة في التعميم الذي اصدره مدير الادارة العامة للطب العلاجي د.محجوب تاج السر ، بحسب صحيفة الجريدة، انه وبعد التشاور مع مدير المؤسسات العلاجية الخاصة ومدير ادارة صحة الفم والاسنان حددت الوزارة مستشفى الاسنان ومركز جابر ابو العز ومستشفى ابراهيم مالك التعليمي لتقديم الخدمة لمحلية الخرطوم فيما حددت مستشفى الدايات ومستشفى الامام المهدي لمحلية امدرمان ومراكز ام ضوا بان وود ابو صالح ومركز حلة كوكو لمحلية شرق النيل وامبدة النموذجي ومركز الرخاء لمحلية امبدة ومستشفى السروراب ومستشفى البلك لمحلية كرري فيما حددت مستشفى الجبل ومركز القبة لتقديم الخدمة لمحلية جبل اولياء.
الخرطوم: أخبار الخليج 365
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