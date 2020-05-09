والي الخرطوم : الوضع الصحي غير مرضي

أكد والي الخرطوم د. يوسف آدم الضي ثقة حكومة الولاية في القيادات التنفيذية بالمحليات للقيام بمهامها ومتابعة انسياب السلع الضرورية وتوفير الخدمات المهمة في مجالات الصحة العامة والنظافة ونقل النفايات والمياه والاستعداد لفصل الخريف وذلك باستغلال الصلاحيات المخولة لها .

وشدد والي الخرطوم خلال زيارته بحسب صحيفة الجريدة، أمس لمحلية جبل أولياء والتي رافقه خلالها الأمين العام لحكومة الولاية الطيب الشيخ ووقوفه على الأوضاع بالمحلية وموقف انسياب السلع والخدمات الأساسية والمهمة ، شدد على ضرورة إنفاذ الضوابط المتعلقة بالحظر الشامل لافتا الى أن الوضع غير مرضى نتيجة لعدم الالتزام الكامل به حسب التقييم الابتدائي.

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ووجه الوالي المحلية باستغلال فترة الحظر لتنظيم الأسواق والطرق الرئيسية وتنظيفها وإزالة كافة المخالفات . وشدد على ضرورة الاهتمام بمعاش الناس و تكثيف العمل في المعالجات الجارية لنقص المياه ببعض الأحياء ، بجانب النظافة ونقل النفايات من الأحياء وتجهيز مصارف المياه والأمطار ، داعيا لجان المقاومة والتغيير والخدمات للاستفادة من التغيير الجذري الذي تم وأحدث واقعا ايجابيا .

وأكد الأمين العام للولاية الطيب الشيخ على دعم المحلية حتى تتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين ، كاشفا عن ترتيبات فيما يخص تحسين معاش الناس ، مؤكدا أن هنالك انفراجا في انسياب السلع .

من جهته اعلن المدير التنفيذي للمحلية عماد الدين خضر محمد أن تكملة تكوين لجان التغيير والخدمات من اولويات العمل ، وأعلن التركيز على ابرام شراكات مع لجان التغيير والخدمات والشراكات المجتمعية الأخرى خلال الفترة القادمة .

وأكد على توفر سلع الدقيق والذي تتوزع حصته المقدرة بستة الف جوال يوميا معلنا عن مراجعة للمخابز بالمحلية ، وأكد توفر سلعة الغاز والذي تم توفيره بمختلف الانواع ، مضيفا أن طلمبات الوقود قد بدأ تزويدها بالوقود .

وفيما يخص النظافة اكد العمل على إزالة كافة تراكمات النفايات خلال فترة محددة ، بعد عمل هيئة النظافة على مدار ال24 ساعة وإدخال نظام الثلاث ورديات وإزالة مانسبته 70% من التراكمات، كاشفا عن خطة لتنظيم أسواق الكلاكلة وجبل أولياء وبروس وستة القديم وحسم الفوضى فيها.

الخرطوم: أخبار الخليج 365