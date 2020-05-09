أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت 9 مايو 2020م

– محامي يكشف تفاصيل مثيرة حول أصل العقار الذي تم عليه تشييد مبنى مستشفي الزيتونة المملوك للدكتور مامون حميدة

– المستشار “فارس النور” يعلن عن إنشاء بنك الانتاج برعاية الفريق أول حميدتي ويكشف عن تفاصيل المشروع

– كاتب صحفي يكشف معلومات مثيرة عن مركز صحي الزيتونة الخيري المنزوع من صاحبته الدكتورة سوزان مامون حميدة

صحيفة الوطن :

– الصحة تعلن عن ١٨١ إصابة جديدة بفيروس كورونا

– تمديد حظر التجول الشامل 10 أيام

– وفاة مدير الثقافة والاعلام بولاية الخرطوم عماد الدين إبراهيم

– خبير اقتصادي :المنظومة الصحية منهارة وبعد الحظر سيتفاجأ المواطن بهذا..

– المهندس عبد الكافي الطيب : لماذا يتهرب وزير الري من هذه الأسئلة

– تسجيل اول إصابة بكورونا في كسلا

– ثلاجة الموتى في مدني خارج الخدمة

– حمدوك يعيد تشكيل المجلس الطبي

صحيفة السوداني الالكترونية:

– حمدوك يصدر قرارا بإعادة تشكيل المجلس الطبي السوداني

– الحكومة تعلن تمديد حظر التجول الشامل 10 أيام

– الافراج عن ٢٦٣ نزيلا من سجن الهدى، و ١٣١ امرأة من سجن النساء بامدرمان

– وصول متحرك إعادة الحق علي متن (٣٠٠)عربة لمحلية تلس

صحيفة أخبار اليوم :

– 181 اصابة جديدة بكورونا فى السودان ليرتفع العدد إلى 1111 إصابة و59 حالة وفاة

– تمديد الحظر المعلن بولاية الخرطوم بتوصية من وزير الصحة

– عبد الرحيم دقلو: طرف ثالث أشعل الفتنة بين الفلاتة والرزيقات

– بيان هام من التحالف السوداني وحركة جيش تحرير السودان حول الراهن السياسي وعملية السلام

– تسجيل أول حالة مؤكدة لفيروس كورونا بكسلا وإعلان حظر التجوال الشامل

– والي الخرطوم يقف على الأوضاع بجبل أولياء ويوجه باستغلال فترة الحظر لنظافة وتنظيم الأسواق والواجهات

صحيفة النيل الدولية:

– كورونا..(181) إصابة جديدة و(7) وفيات.. ارتفاع العدد الكلي لـ(1111)

– تمديد الحظر الكامل بولاية الخرطوم لعشر أيام

– قرار بإعادة تشكيل المجلس الطبي السوداني

– منع السفر بين العاصمة والولايات

– كسلا تسجل اول اصابة بفايروس كورونا

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صحيفة السوداني الدولية:

– مقتل نازح واختطاف طفل ونهب مواشٍ بوسط دارفور

– افتتاح مركز لفرز حالات (كورونا) بالجزيرة الأسبوع المقبل

– فقراي يحذر من المساس بالعمالة المؤقتة

– فرض حظر التجوال الشامل بكسلا

صحيفة اليوم التالي :

– رئيس الوزراء يصدر قراراً بإعادة تشكيل المجلس الطبي السوداني

– صديق تاور: تمديد الحظر الشامل لـ(10) أيام، اعتباراً من اليوم

– (اليوم التالي) تكشف رد اتحاد الكرة لـ(الكاف) بشأن عودة الممتاز

صحيفة آخر لحظة :

– أسرة عبد الرحيم حسين تفجر مفاجأة بشأن (4) قطع أراضي

– مبادرة الهيئة العربية لمواجهة خطر نقص المواد الغذائية نتيجة جائحة كورونا

– احتراق محطة كهرباء العزازى و700 الف يورو حجم الخسائر

– قرارا بإعادة تشكيل المجلس الطبي السوداني

– إعفاء وتعيين أمين عام المكتبة الوطنية

صحيفة صوت الأمة:

– اصابات كورونا تتجاوز الألف وتمديد الحظر (10) أيام

– اتفاق عبى تشكيل التشريعي خلال اسبوعين

– حركات مسلحة: ملف السلام لم يمنح الجدية الكاملة

– السيادي: تغيير المناهج ليس لأنها (كيزانية)

الخرطوم(أخبار الخليج 365)