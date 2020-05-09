أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت 9 مايو 2020م

– محامي يكشف تفاصيل مثيرة حول أصل العقار الذي تم عليه تشييد مبنى مستشفي الزيتونة المملوك للدكتور مامون حميدة
– المستشار “فارس النور” يعلن عن إنشاء بنك الانتاج برعاية الفريق أول حميدتي ويكشف عن تفاصيل المشروع
– كاتب صحفي يكشف معلومات مثيرة عن مركز صحي الزيتونة الخيري المنزوع من صاحبته الدكتورة سوزان مامون حميدة
صحيفة الوطن :
– الصحة تعلن عن ١٨١ إصابة جديدة بفيروس كورونا
– تمديد حظر التجول الشامل 10 أيام
– وفاة مدير الثقافة والاعلام بولاية الخرطوم عماد الدين إبراهيم
– خبير اقتصادي :المنظومة الصحية منهارة وبعد الحظر سيتفاجأ المواطن بهذا..
– المهندس عبد الكافي الطيب : لماذا يتهرب وزير الري من هذه الأسئلة
– تسجيل اول إصابة بكورونا في كسلا
– ثلاجة الموتى في مدني خارج الخدمة
– حمدوك يعيد تشكيل المجلس الطبي
صحيفة السوداني الالكترونية:
– حمدوك يصدر قرارا بإعادة تشكيل المجلس الطبي السوداني
– الحكومة تعلن تمديد حظر التجول الشامل 10 أيام
– الافراج عن ٢٦٣ نزيلا من سجن الهدى، و ١٣١ امرأة من سجن النساء بامدرمان
– وصول متحرك إعادة الحق علي متن (٣٠٠)عربة لمحلية تلس
صحيفة أخبار اليوم :
– 181 اصابة جديدة بكورونا فى السودان ليرتفع العدد إلى 1111 إصابة و59 حالة وفاة
– تمديد الحظر المعلن بولاية الخرطوم بتوصية من وزير الصحة
– عبد الرحيم دقلو: طرف ثالث أشعل الفتنة بين الفلاتة والرزيقات
– بيان هام من التحالف السوداني وحركة جيش تحرير السودان حول الراهن السياسي وعملية السلام
– تسجيل أول حالة مؤكدة لفيروس كورونا بكسلا وإعلان حظر التجوال الشامل
– والي الخرطوم يقف على الأوضاع بجبل أولياء ويوجه باستغلال فترة الحظر لنظافة وتنظيم الأسواق والواجهات
صحيفة النيل الدولية:
– كورونا..(181) إصابة جديدة و(7) وفيات.. ارتفاع العدد الكلي لـ(1111)
– تمديد الحظر الكامل بولاية الخرطوم لعشر أيام
– قرار بإعادة تشكيل المجلس الطبي السوداني
– منع السفر بين العاصمة والولايات
– كسلا تسجل اول اصابة بفايروس كورونا
صحيفة السوداني الدولية:
– مقتل نازح واختطاف طفل ونهب مواشٍ بوسط دارفور
– افتتاح مركز لفرز حالات (كورونا) بالجزيرة الأسبوع المقبل
– فقراي يحذر من المساس بالعمالة المؤقتة
– فرض حظر التجوال الشامل بكسلا
صحيفة اليوم التالي :
– رئيس الوزراء يصدر قراراً بإعادة تشكيل المجلس الطبي السوداني
– صديق تاور: تمديد الحظر الشامل لـ(10) أيام، اعتباراً من اليوم
– (اليوم التالي) تكشف رد اتحاد الكرة لـ(الكاف) بشأن عودة الممتاز
صحيفة آخر لحظة :
– أسرة عبد الرحيم حسين تفجر مفاجأة بشأن (4) قطع أراضي
– مبادرة الهيئة العربية لمواجهة خطر نقص المواد الغذائية نتيجة جائحة كورونا
– احتراق محطة كهرباء العزازى و700 الف يورو حجم الخسائر
– قرارا بإعادة تشكيل المجلس الطبي السوداني
– إعفاء وتعيين أمين عام المكتبة الوطنية
صحيفة صوت الأمة:
– اصابات كورونا تتجاوز الألف وتمديد الحظر (10) أيام
– اتفاق عبى تشكيل التشريعي خلال اسبوعين
– حركات مسلحة: ملف السلام لم يمنح الجدية الكاملة
– السيادي: تغيير المناهج ليس لأنها (كيزانية)
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت 9 مايو 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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