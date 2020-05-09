رعب الجنود الأمريكان من العمل بالعراق.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ ان تم كسر هيبة امريكا وتمريغ انفها بالتراب وذلك بالصفعة القاسية التى تلقتها فى قاعدة عين الاسد من الحرس الثورى الايرانى ، منذ ذلك الحين والاوضاع فى الداخل الامريكى تمضى كل يوم باتجاه الضغط على ترامب وادارته لكشف حقيقة ماجرى فى ذلك اليوم من يناير عقب الجريمة

النكراء التى أقدم عليها الجيش الامريكى واغتياله الشهداء السعداء سليمانى والمهندس ورفاقهما الكرام .

الصفعة الايرانية المدوية للجيش الامريكى فى قاعدة عين الاسد قابلها ترامب ابتداء بصمت مريب وذهول كبير فهو وكثيرون فى الداخل والخارج الامريكى وبالذات فى منطقة الخليج لم بتصوروا ان تقف إيران بوجه امريكا ، وليس وقوف الند فحسب بل موقف الردع للامريكى وايقافه عند حده وانهاء صلفه وكسر غروره وجعله يفكر الف مرة قبل الاقدام على أى حمافة ضد إيران داخل أو خارج حدودها.

الرئيس ترامب خرج يومها ليدلى ببيان كاذب لم يصدقه شعبه منذ أول وهله وخاصة ذوى الجنود الموجودين فى العراق الذين فقدوا الاتصال بابنائهم ولم يجدوا افادات واضحة من البنتاغون غير الحديث عن ارتجاجات بسيطة فى المخ ناتجة من قوة الانفجارات كما قال ترامب ، ولكن الشعب الأمريكى لم يثق فى رئيسه ، وشيئا فشيئا بدأت تتضح بعض الحقيقة عن حجم الضربة وعدد المصابين ومستويات الاصابة اضافة الى الحديث عن القتلى واعدادهم .

ان انكشاف بعض الحقائق جعل المجتمع الامريكى يضغط على حكومته لمعرفة ماجرى بالضبط ، وهذا بدوره اسهم فى خلق ارتباك وسط الجنود الأمريكان سواء الذين فى قاعدة عين الاسد حيث تعرضوا للصفعة الايرانية أو اولئك الذين من المحتمل ان يتم نقلهم الى العراق واحلالهم محل زملائهم الذين انتهت فترة خدمتهم هناك ، وهذا ما يدفعهم الى الرعب من المجهول الذى ينتظرهم حال نشوب أى حرب محتملة مع إيران أو فصائل المقاومة ، وخوفهم من المصير الذى ينتظرهم خاصة وقد رأوا قوة الصفعة الايرانية ويوقنون ان القادم اقسى وهم من يكون فى ساحة المعركة ، وهذا ما يجعلهم يخشون من الاتيان بهم الى العراق.

وبمجرد الاعلان مؤخرا عن استعداد الجيش الامريكى لاستبدال قواته فى قاعدتي عين الأسد وحرير فى العراق بقوات أخرى مباشرة بدأ الاضطراب فى المجتمع الامريكى وبالذات اهل الجنود المتوقع نقلهم الى العراق اذ اعتراهم الخوف على ابنائهم ، وهذه مشكلة اخرى يعانى منها الجيش الامريكى ويتبين منها خوف افراده من إيران وقوتها وشدة بأسها.