شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال بروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية ان اللجنة تقدر وتتفهم الضيق الذي يتعرض له السودانيون العالقون بالخارج خلال الفترة الماضية لاسباب مفهومة ومعلومة.
واوضح تاور في بيان، ان اللجنة شرعت في الاجراءات التي تسمح بعودتهم لبلدهم وهي تقوم حاليا بعمليات حصر وتصنيف وتجهيزات لوجستية وطبية ذات صلة بالعالقين، وقال ان هذا العمل ليس بالسهل بالنظر الي العدد الكبير من السودانيين العالقين الذين ينتظرون الخدمة والرعاية، مؤكدا ان العمل يتطلب تضافر وتعاون الجميع في ذلك من اجل معالجة هذه القضية .
واوضح تاور ان المخرج الوحيد من هذه الجائحة التي فرضت نفسها علي كل العالم هو الالتزام الصارم بالاشتراطات الصحية والتعامل بمسؤولية مع الموجهات للحد من انتشار الوباء وتقليل الاصابات والوفيات خاصة وأنه لايوجد لقاح او دواء لهذا الوباء حتي الان .
كانت هذه تفاصيل خبر تاور : اللجنة تشرع في اجراءات عودة العالقين بالخارج لبلدهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.