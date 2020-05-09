تاور : اللجنة تشرع في اجراءات عودة العالقين بالخارج لبلدهم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال بروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية ان اللجنة تقدر وتتفهم الضيق الذي يتعرض له السودانيون العالقون بالخارج خلال الفترة الماضية لاسباب مفهومة ومعلومة.

واوضح تاور في بيان، ان اللجنة شرعت في الاجراءات التي تسمح بعودتهم لبلدهم وهي تقوم حاليا بعمليات حصر وتصنيف وتجهيزات لوجستية وطبية ذات صلة بالعالقين، وقال ان هذا العمل ليس بالسهل بالنظر الي العدد الكبير من السودانيين العالقين الذين ينتظرون الخدمة والرعاية، مؤكدا ان العمل يتطلب تضافر وتعاون الجميع في ذلك من اجل معالجة هذه القضية .

واوضح تاور ان المخرج الوحيد من هذه الجائحة التي فرضت نفسها علي كل العالم هو الالتزام الصارم بالاشتراطات الصحية والتعامل بمسؤولية مع الموجهات للحد من انتشار الوباء وتقليل الاصابات والوفيات خاصة وأنه لايوجد لقاح او دواء لهذا الوباء حتي الان .