لجنة الطوارئ تقرر تمديد الحظر والإجراءات الاحترازية في الخرطوم لـ (10) أيام إضافية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية تمديد حظر التجوال والإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا بولاية الخرطوم لمدة عشرة أيام أضافية ابتداءً من اليوم السبت (9 مايو 2020م).

وأعلن رئيس اللجنة العليا بروفيسور صديق تاور في بيان للجنة أن قرار التمديد جاء بناءً على تقييم الأوضاع بالبلاد؛ مشيراً الى أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية عكفت على تقييم الصحي بشكل دقيق في البلاد، وتوصل الى ضرورة التمديد والتشديد في تنفيذ إجراءات الإغلاق الكامل بولاية الخرطوم.

وأضاف تاور في البيان رقم (2) للجنة بأن جملة الاصابات حتى الان ناهزت الـ1000 حالة اصابة مؤكدة؛مبيناً أن عدد الوفيات تجاوز الـ50 فيما بلغت حالات الشفاء 100 حالة حتى الآن، مشيراً الى أن غالبية الإصابات كانت في الخرطوم ـ وهذا ما يحتم الاستمرار في وضع التدابير الاحترازية والتشديد عليها.

وقال تاور إن اللجنة لمست تفهم قطاعات واسعة من المواطنين وتجاوبهم مع الموجهات، وأظهروا التزاما ًبالتدابير الصحية؛ مشيرا إلى أن ذلك يعدُّ دليل وعي عام، مبيناً أن مكافحة الجائحة مسؤولية تشاركية بين الدولة والمجتمع .