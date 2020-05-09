التاريخ: 08-مايو-2020
0 مشاهدة
دعا رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة خالد محمد إدريس الأمين السياسي للجبهة الثورية قبيلتي البني عامر والنوبة لإيقاف الصراعات التي تجددت بين الطرفين في ولاية كسلا وحثت علي حقن الدماء بينهما حفاظا علي حرمة شهر رمضان الكريم.
وطالب إدريس في تصريح صحفي السلطات بالتدخل لوقف الصراع بين القبيلتين التي دارت اليوم الجمعة بولاية كسلا وشدد علي ضرورة التدخل العاجل لمعالجة الصراع بين الطرفين من جذوره حتي لايتكرر الصراع بينهما وأضاف لابد من تفعيل القلد الموقع بينهما وحمايته منعا لتحويل المنطقة لبؤرة من الصراعات وأكد أهمية وضع حد للصراع بينهما ودعا كافة مكونات المجتمع بشرق السودان للتدخل ومعالجة خلافات القبيلتين منعا لاستمرار الصراع وتجدده.
وطالب إدريس الجميع بالعمل علي إيقاف كافة مظاهر الصراع القبلي في شرق السودان ودعا لضرورة التعايش السلمي بين جميع مكونات الشرق والعمل على إعادته سيرته الأولي حيث التصافي والعيش في ترابط وتراحم بين جميع اهل الشرق وأضاف لابد الاستفادة من روح ثورة ديسمبر والتعايش في سلام وأمان بين جميع مكونات الشرق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر خالد إدريس يطالب السلطات بالتدخل لوقف صراع النوبة والبني عامر بكسلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.