تجدد الاشتباكات بين قبيلتي النوبة والبني عامر

التاريخ: 08-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة كشف رئيس مؤتمر البجا المعارض رئيس مسار الشرق أسامة سعيد الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية،عن تجدد الاشتباكات بين قبليتي النوبة والبني عامر في ولاية كسلا، واكد بحسب صحيفة السوداني أن هناك إطلاق نار كثيف واشتباكات بين القبلتين، مطالباً الحكومة بالتدخل العاجل. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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