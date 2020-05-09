الخارجية: البعثة والجالية السودانية في طرابلس بخير

أكدت وزارة الخارجية أن أعضاء البعثة والجالية السودانية في طرابلس بخير وأنه لم يتعرض أي مواطن من البعثة للأذى .

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وأشارت السفارة السودانية مساء اليوم الجمعة أنها على إتصال دائم على مدار الساعة برؤساء الجاليات الفرعية في العاصمة والمدن الليبية الأخرى.

وتأتي افادة وزارة الخارجية بحسب وكالة السودان للانباء على خلفية القصف الذي إستهدف مقار إقامة عدد من السفراء الاجانب في العاصمة الليبية طرابلس وما تشهده المنطقة من اضطرابات .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )