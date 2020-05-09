وفاة المخرج والشاعر الكبير عماد الدين ابراهيم مدير عام وزارة الثقافة

توفي يوم الجمعة المخرج والشاعر الكبير عماد الدين ابراهيم مدير عام وزارة الثقافة تغمده الله برحمته، ونعاه الأستاذ طارق جويلي وكتب عنه (تغنت له مجموعة عقد الجلاد باغنيات لأنك عندى كل الخير ومشاوير المحبة وبلاد النور وارتبط اسمه بمسرحيات عنبر المجنونات وبيت بت المني بت مساعد). وأضاف جويلي بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 (قد تخرج الراحل في المعهد العالي للموسيقي والمسرح وعمل بالتلفزيون القومي ثم مديرا لتلفزيون الخرطوم ثم مديرا عاما لوزارة الثقافة ولاية الخرطوم). الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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