اجلاء 98 من المصريين العالقين بالسودان

التاريخ: 08-مايو-2020
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غادر الخرطوم، يوم الجمعة، 98 مصريا من العالقين في السودان عبر طائرة شركة “إير كايرو”،تنفيذا لخطة إجلاء المصريين العالقين في الخارج.
وقال السفير المصري حسام عيسى، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه من المقرر أن تكون هناك رحلة أخرى لإجلاء المصريين في السودان يوم الأربعاء المقبل، لافتا إلى أنه جاري حجز مقاعدها حاليا من جانب شركة “إير كايرو” في القاهرة، لأبناء الجالية المصرية في السودان الذين يرغبون في العودة إلى أرض الوطن.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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