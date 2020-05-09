رد اتحاد الكرة لـ(الكاف) بشأن عودة الممتاز

قال نصر الدين حميدتي نائب رئيس اتحاد كرة القدم السوداني أن عودة الدوري السوداني مرهون باستقرار الأوضاع الصحية بالبلاد، مبيناً أنهم لا يملكون سلطة إصدار قرار ما لم يتلق الاتحاد توجيها من السلطات،

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واكد أن قرارهم كان واضحاً حتى قبل مطالبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتقرير واضح بشأن المسابقات في البلاد، ورؤية اتحاد الكرة السوداني بعودة الممتاز أو إلغاء النسخة الحالية، أو أي قرار آخر، مؤكداً أن ردهم تضمن موقفاً واضحاً وصريحاً أن القرار بيد السلطات فقط، ورهن استقرار الأوضاع الصحية.

وأشار حميدتي بحسب صحيفة اليوم التالي إلى أن الموقف ازداد تعقيداً مؤخراً بارتفاع حالات الإصابة بكورونا، مؤمناً أن الموقف سيتضح بعد نهاية فترة الحظر التي تم تمديدها اليوم “الجمعة”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)