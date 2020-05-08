عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعادة تشكيل المجلس الطبي

الجمعة 8 مايو 2020 كتب محمد أمين اصدر رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، اليوم الجمعة، قرارا باعادة تشكيل المجلس الطبي السوداني، من 28 عضوا.

Advertisements وجاء القرار إستنادا على احكام الوثيقة الدستورية المنظمة للفترة الإنتقالية، وقرار مجلس الوزراء الإنتقالي رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٩، وأحكام المادة (5) (1) من قانون المجلس الطبي السوداني لسنة 1993م تعديل لسنة 2004 وبناء علي توصية وزير شؤون مجلس الوزراء. واختير الدكتور الخاتم الياس محمد نصر، رئيسا للمجلس الطب، ود.عارف عثمان أحمد عمر نائبا له، ود.حباب خالد الخير أمينا عاما للمجلس. ووجه القرار وزارة شؤون مجلس الوزراء(المجلس الطبي السوداني)، والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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