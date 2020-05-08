عاجل.. السودان: منع السفر بين العاصمة والولايات وتجنب صلوات الجماعة لمكافحة كورونا

الجمعة 8 مايو 2020

قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية فى السودان منع السفر بين العاصمة والولايات، مؤكدة ضرورة الالتزام بالتوجيهات المعلنة بخصوص مكافحة جائحة كورونا.



ووجهت اللجنة في بيان تلاه بروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة ونائب رئيس اللجنة اليوم الجمعة، حكومات الولايات بإغلاق أى منطقة تظهر فيها حالات إصابة بالوباء اغلاقا شاملا لمدة أسبوعين على الأقل، واتخاذ التدابير الصحية التي تحتوي الجائحة في نطاقها الضيق.

وأكد تاور أن المستشفيات السودانية تعمل على استقبال جميع الحالات المرضية بشكل طبيعي وأنه ليس هناك اغلاق لأي مستشفى في السودان إلا بقرار من وزارة الصحة الاتحادية، داعيا لضرورة العمل بالتوجيهات المتعلقة بدور العبادة من مساجد وكنائس وتجنب اقامة صلوات الجماعة بناء على التوجيهات الصحية ذات الصلة بالجائحة والحد من انتشارها، مؤكدا على أهمية تحمل لجان المساجد والكنائس لمسؤولياتهم في حماية العباد.