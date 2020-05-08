“المصائب تلاحق ابن سلمان” .. ضربة لأكبر 4 شركات سعودية وأرامكو في المقدمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
في ضربةٍ جديدة لاقتصادات السعودية، عدلت وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، النظرة المستقبلية لأكبر 4 شركات سعودية، ترتبط بالحكومة، من مستقرة إلى سلبية.
وحسب تقرير للوكالة، الجمعة، فالشركات هي: أرامكو السعودية، سابك، الاتصالات السعودية، وكهرباء السعودية.
وبررت الوكالة تعديل نظرتها للشركات، لارتباطهم بالحكومة، وبالتالي غيرت نظرتها المستقبلية لهم بعد أن عدلت نظرتها للسعودية إلى سلبية.
والسبت الماضي، عدلت الوكالة النظرة المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى سلبية، فيما أكدت تصنيفها السيادي عند A1.
و”أرامكو السعودية” أكبر شركة نفط في العالم ومملوكة من الحكومة بنسبة 98.5 بالمئة بعد طرح 1.5 بالمئة من أسهم للاكتتاب نهاية العام الماضي.
و”سابك” أكبر شركات بتروكيماويات في المنطقة، ومملوكة من الحكومة بنسبة 70 بالمئة (صندوق الاستثمارات العامة)، فيما ستنتقل هذه الحصة لشركة أرامكو بعد توقيع اتفاقية شرائها من الصندوق، إلا أنها لم تسدد قيمتها بعد.
و”الاتصالات السعودية” أكبر شركة اتصالات في البلاد، وتملك الحكومة 70 بالمئة منها لتعود لصندوق الاستثمارات العامة أيضا.
و”كهرباء السعودية” هي مقدم الخدمة الوحيد في البلاد، مملوكة بنسبة 81 بالمئة للحكومة.
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