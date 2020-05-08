مسؤول أمريكي يكشف حقيقة مخالطة ترامب لموظفة مصابة بكورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفاد مسؤول في الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس لم يخالطا موظفة في طاقم بنس تبين أنها مصابة بفيروس كورونا.

ونقلت “رويترز” أن مسؤولا كبيرا في الإدارة الأمريكية أفاد، اليوم الجمعة، بأن الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس لم يخالطا في الآونة الأخيرة واحدة في فريق موظفي بنس تبين أنها مصابة بفيروس كورونا.

ونقلت الوكالة عن ممثل شبكات إعلامية أمريكية تأكيده أن المسؤول قال للصحفيين المسافرين مع بنس على طائرته إلى ولاية أيوا:

“هذا الصباح أثبت الفحص إيجابية إصابة واحدة من فريق موظفي نائب الرئيس بفيروس كورونا وبالتالي فإنه توخيا لمزيد من الحذر عدنا وفحصنا جميع من خالطوها في الآونة الأخيرة”.

وأضاف المسؤول أنها قد تكون خالطت ستة أشخاص كان من المقرر أن يسافروا، اليوم الجمعة، مع نائب الرئيس وقد تم إنزالهم من الطائرة قبل إقلاعها.