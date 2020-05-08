مبادرة لتوفير الغذاء بالدول العربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اطلقت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، مبادرة جديدة لتوفير السلع الغذائية الأساسية للبلدان العربية ، المتضررة من جائحة كورونا.

واعلنت عن آلية طارئة تهدف لتوفير احتياجات البلدان العربية، وزيادة التجارة البينية لتلك المنتجات عبر الشركات المساهمة فيها الهيئة والشركات الأخرى، و إمكانية توفير المعلومات عن كميات الفائض المتاح للتصدير من تلك السلع في الدول العربية وغيرها .

وطالبت الهيئة، من المعنيين بتزويدها بما يتوفر لدى الشركات والمصانع من المنتجات الغذائية الأساسية المتاحة للتصدير أو التي ترغب في استيرادها، وتشمل القمح، والأرز، والذرة الصفراء، والبطاطس، والزيوت النباتية الخام والمكررة، والسكر، واللحوم الحمراء، والألبان ومشتقاتها، والفاكهة، والخضار، ولحوم الدواجن، وبيض المائدة، ولحوم الأسماك والأعلاف

واوضح المزروعي، بان الهيئة تسعى منذ بداية الأزمة للتعاون مع الشركات في الدول العربية، للاستمرار فب توفير السلع الأساسية والإمداد الغذائي، خاصة وأن أغلب الدول العربية تستورد معظم احتياجاتها الغذائية الأساسية من الخارج، وانها تعمل في ظل الأزمة الحالية بالتنسيق مع مختلف بلدان العالم العربي لتأمين احتياجات السكان من المواد الغذائية الأساسية.