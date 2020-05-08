“صبر أردوغان على السعودية والإمارات بدأ ينفد” يثير ضجة في دول الخليج

الخليج 365:

اشتعلت مواقع التواصل في دول الخليج بسبب مقال على موقع “المونيتور” الذي يتخذ من العاصمة الأمريكية مقرا له، بعنوان “الحرب البادرة لأردوغان مع السعودية والإمارات”.

المقال بقلم الكاتبة بينار تريمبلاي، التي نقلت عن مصادر قولها إن صبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ ينفد تجاه السعودية والإمارات، وهو ما أثار تفاعلا واسعا وردودا بين المغردين.

وقالت بينار في مقالها إن “المناوشات الأخيرة بين تركيا وكل من الإمارات والسعودية تمت عبر وسائل الإعلام”.

وبحسب المقال، فقد أعلنت المملكة العربية السعودية، في منتصف أبريل/ نيسان، إنها حجبت الوصول إلى وكالات الأنباء التركية التي تمولها الدولة بالإضافة إلى العديد من المواقع التركية الأخرى.

وفي غضون أسبوع، تعذر الوصول إلى العديد من وكالات الأنباء السعودية والإماراتية في تركيا.

ومع انتشار المقال، أطلق سعوديون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتحت وسم #تخسي_وتخسي_يالعصملي، الذي كان من ضمن قائمة أكثر الوسوم انتشارًا في المملكة وحصد عشرات الآلاف من التغريدات، هاجم المستخدمون تركيا والرئيس أردوغان.

وفي المقابل، وصف بعضهم الرئيس التركي بزعيم الأمة الإسلامية. فقال الإعلامي في قناة الجزيرة جمال ريان: “زعيم الأمة الإسلامية يقول: صبرنا تجاه السعودية والإمارات بدأ ينفد، ويحذر من سياسة الاستفزاز ويتوعد:”ستنقلب الطاولات قريبا”.