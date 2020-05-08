(حالة كورونا) الاولي بكسلا لطبيب عشريني

افادة مصادر بإن حالة الإصابة الوحيدة المُسجلة اليوم “الجمعة” بولاية كسلا لطبيب في العشرينيات من عمره، يعمل في مستشفى كسلا التعليمي.
وبحسب معلومات صحيفة (مصادر)، فإن الطبيب خالط أحد أقاربه القادم من ولاية الخرطوم، وأحس بأعراض الإصابة بفيروس كورونا، وعزل نفسه في منزله بحي الختمية، لتتأكد إصابته اليوم “الجمعة”، بعد فحص العينة بمعمل إستاك.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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