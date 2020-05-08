الحكومة تعلن تمديد حظر التجول الشامل بالخرطوم

أعلن عضو المجلس السيادي، نائب رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا صديق تاور، عن تمديد فترة حظر التجول الشامل في العاصمة الخرطوم لعشرة ايام. واكد تاور في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، مواصلة الاجراءات الاخرى المتبعة كمنع السفر بين الولايات وايقاف التجمعات، مطالباً المواطنيين بضرورة الالتزام بالموجهات الصحية الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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