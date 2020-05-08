وكيل وزارة الزراعة : الوزارة قطعت شوطا كبيرا في التحضير للموسم الصيفي ..

التاريخ: 08-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أكد وكيل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية عبد القادر تركاوي ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في التحضير للموسم الصيفي 2020م _ 2021م خاصة الوقود والتمويل و قال بحسب صحيفة (السوداني) ان الوزارة امنت على ضرورة توفير المدخلات الزراعية قبل وقت كافي ليساهم في رفع الكفاءة الإنتاجية للمزارعين ، مشيرا إلي ان الوزارة ستقوم بتشكيل غرفة طوارئ تختص بتوفير وصرف ومتابعة الوقود للعمليات الزراعية . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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