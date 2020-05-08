كشف امين ديوان الزكاة ولاية الخرطوم د. بلة الصادق عن مضاعفة الدعم المقدم للاسر الفقيرة في رمضان الذي بلغ 300 مليون جنيه بدلا من 150 مليون في العام الماضي ،
مؤكدا ان الدعم شمل اكثر من 200 الف اسرة وذلك من خلال محاور رمضان المختلفة كرتونة الصائم لمائة الف اسرة وبطاقة الصراف الالي لاكثر من 85 الف اسرة واطلاق سراح الغارمين وتفقد الاسر المتعففة ودعم الخلاوي وفرحة العيد ودعم المستشفيات ودور الايواء و استهداف مناطق جيوب الفقر ، قال بحسب صحيفة (السوداني) ان دعم الفقراء بالشراكة والتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر زكاة الخرطوم : دعم أكثر من 200 الف اسرة بالولاية .. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.