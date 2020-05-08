الافراج عن نزلاء من سجن الهدى و النساء بامدرمان

التاريخ: 08-مايو-2020
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اطلقت السلطات سراح 263،نزيلا من سجن الهدى بامدرمان ، و131 امرأه من سجن النساء بامدرمان امس الأول، وسط التهليلات والتبريكات ،ليتواصل الافراج عن النزيلات بعد غدٍ الاحد
و جاء القرار برعاية عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسي السعيد والنائب العام تاج السر الحبر
واشارت عضو مجلس السيادة الأستاذة عائشة موسي بحسب صحيفة السوداني الى الجهود المبذولة لتفريغ السجون من النزلاء ،مراعاة للوضع الصحي الذي تمر به البلاد ، وازدياد عدد المصابين بفيروس كورونا،مبينة ان تعميما صدر للولايات للإفراج عن نزلاء الحق العام.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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