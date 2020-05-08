اصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم الجمعة قرارا بإعادة تشكيل المجلس الطبي السوداني، بتعين الدكتورالخاتم الياس محمد نصر رئيسا للمجلس الطبي، والدكتور عارف عثمان أحمد عمر نائبا للرئيس، والدكتورة حباب خالد الخير أمينا عاما للمجلس، وعضوية ثمانية وعشرين آخرون.

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وجاء القرار إستنادا على احكام الوثيقة الدستورية المنظمة للفترة الإنتقالية، وقرار مجلس الوزراء الإنتقالي رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٩م، وعملا بأحكام المادة (5) (1) من قانون المجلس الطبي السوداني لسنة 1993م تعديل لسنة 2004 وبناء علي توصية وزير شؤون مجلس الوزراء ووجه القرار وزارة شؤون مجلس الوزراء(المجلس الطبي السوداني)،والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)