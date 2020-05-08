تفاصيل تمديد حالة الطوارئ وحظر التجوال 10 أيام في السودان

الجمعة 8 مايو 2020

كتب محمد أمين

أعلنت اللجنة الصحية العليا للطوارئ لمواجهة جائحة كورونا تمديد حظرالتجوال الشامل في كل مدن البلاد لمدة 10 ايام اضافية.



وقال عضو مجلس السيادة، رئيس اللجنة، صديق تاور، في تصريحات صحفية، إن السلطات قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية وحظر التجول في جميع انحاء البلاد لمدة عشرة ايام إبتداءا من غد السبت.

وحث المواطنين إلى ضرورة الإلتزام بكل التدابيروالاجراءات المفروضة والمعلنة من قبل السلطات، مؤكدا سريان قرار منع السفر بين الولايات، والتجمعات.