عاجل.. السودان يعلن تمديد إجراءات حظر التجول لـ10 أيام أخرى لمواجهة كورونا

الجمعة 8 مايو 2020

أعلنت الحكومة السودانية اليوم، تمديد حظر التجول بدءا من غد ولمدة 10 أيام أخرى.



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وقالت مصادر، إنه تم "التوجيه باستمرار تمديد الإيقاف بدءا من يوم غد لمدة 10 أيام أخرى، عدا الحالات الإنسانية والضرورية".

يذكر أن وزير الداخلية وجه في الـ17 من مارس بإيقاف جميع الخدمات والمعاملات بمجمعات خدمات الجمهور لمدة 10 أيام، وذلك تنفيذا للإجراءات الوقائية بالبلاد واستنادا إلى قرار مجلس الأمن والدفاع بفرض حالة الطوارئ الصحية بالبلاد واللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة، ومع انتهاء المدة يتم تجديدها لحين استقرار الأوضاع داخل البلاد.