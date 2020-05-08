ولاية كسلا تسجل أول اصابة بفيروس كورونا

الجمعة 8 مايو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت ولاية كسلا اليوم الجمعة، عن تسجيل اول حالة اصابة بفيروس كورونا.



وقالت مدير وزارة الصحة ايمان محمود العوض، إن نتيجة حالتي الاشتباه بالولاية جاءت ايجابية لأحدهم وسلبية للثانية، وناشدت المواطنيين بضرورة الابتعاد عن التجمعات والبقاء في المنازل.

وكان والي الولاية قد أعلن حظر التجول الشامل في الولاية بدءا من اليوم الجمعة حيث منع التجمعات والتنقل بين الاحياء وصلوات الجمعة واغلاق الاسواق.