عاجل.. قرار مرتقب بالإفراج عن كل نزلاء  الحق العام 

الجمعة 8 مايو 2020 كتب الخرطوم - محمد أمين أعلنت عضو مجلس السيادة الانتقالي، عائشة السعيد، عن تعميم صدر لكل لولايات للافراج عن نزلاء الحق العام.

Advertisements وكانت السلطات السودانية اطلقت امس سراح ٢٦٣ نزيلا من سجن الهدى بامدرمان ، و131 امرأه من سجن النساء بأم درمان. وقالت عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسي السعيد سيتواصل الافراج عن النزيلات. وأشارت إلى الجهود المبذولة لتفريغ السجون من النزلاء ، مراعاة للوضع الصحي الذي تمر به البلاد ، وازدياد عدد المصابين بفيروس كورونا، مبينة ان تعميما صدر للولايات للإفراج عن نزلاء الحق العام.

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