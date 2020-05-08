قتيل و11 مصابا.. الداخلية تكشف كواليس محاولة الهروب بسجن شالا

الجمعة 8 مايو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

في بيان رسمي، كشفت وزارة الداخلية عن كواليس حادث سجن شالا الذي وقع ظهر أمس الخميس وراح ضحيته نزيل واحد، مؤكدة عودة الهدوء للسجن والسيطرة على الأوضاع تماما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإجراء تحقيق موسع حول ملابسات الواقعة.



وأشارت الداخلية في بيان صحفي لها الى مواصلة الإجراءات القانونية في انفاذ قرارات الجهات المختصة في الإفراج عن الذين شملهم القرار بكل شفافية.

فيما يلي نص البيان:-

وزارة الداخلية

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رئاسة قوات الشرطة هيئة التوجية والخدمات الادارة العامة للاعلام والعلاقات العامة

المكتب الصحفي ______

بيان صحفي _______

في تمام الساعة الواحدة ظهر الخميس 7مايو 2020 وأثناء إجراءات الإفراج عن بعض النزلاء الذين شملهم العفو في الحق العام بسجن شالا اعترض بعض النزلاء المحكومين بقضايا لايشملهم كشف العفو وقاموا بالتجمهر والتظاهر ومنعوا بالقوة إجراءات الإفراج عن النزلاء بالكشف المعني تدخلت إدارة السجن وخاطبتهم بمسار الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات الا أنهم لم ينصاعوا وقامت مجموعة بتسلق السور محاولين الهرب وإحداث حالة من الشغب.

تم إعمال اللوائح والإجراءات القانونيه لمواجهة هذه الحالات وتمت السيطرة علي الأوضاع باستخدام القدر المناسب من القوه بما يضمن عدم حدوث انفلات وهروب جماعي.

أصيب جراء ذلك عدد 11نزيل إصابات متفاوته وتم اسعافهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم وغادروا بينما توفي نزيل واحد الى رحمة مولاه له الرحمة متأثرا بجراحه .

ورئاسة قوات الشرطة إذ تأسف لهذا الحادث تترحم علي النزيل الفقيد وتسأل الله له الرحمة والمغفرة وتؤكد عودة الهدوء للسجن والسيطرة علي الأوضاع تماما و اتخاذ الإجراءات القانونية وإجراء تحقيق موسع حول ملابسات الواقعة. وتوكد مواصلة الإجراءات القانونية في انفاذ قرارات الجهات المختصة في الإفراج عن الذين شملهم القرار بكل شفافية وفقا للقانون كما تناشد النزلاء وأسرهم الالتزام بالأحكام القضائية واللجوء للطرق القانونية في التعامل مع حالاتهم.

وتجدد رئاسة قوات الشرطة التزامها المبدئي والكامل بسيادة حكم القانون وفرض هيبة الدولة.