المريخ والحرمان من التسجيلات !… بقلم علم الدين هاشم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تبقت ايام قليلة وتنتهي المهلة التي منحها الفيفا لمجلس المريخ من اجل سداد مبلغ ٣٧ الف دولار لمحترفه التوغولي دونو كوكو بعدما تأخر مجلس سوداكال في تقديم المخالصة الرسمية التي تثبت منحه المحترف التوغولي مستحقاته المالية !

مجلس المريخ لم يتقدم بأي خطوة ايجابية ليبريء ساحته من العقوبة المالية المفروضة عليه حسب قرار الفيفا طوال فترة المهلة التي كان قد حددها الفيفا ب ٤٥ يوميا وهي فترة زمنية كانت كافية امام مجلس المريخ من اجل ان يتقدم بأستئناف ضد عقوبة الفيفا ويؤكد علي سلامة موقفه من المخالصة المالية التي بلغت حينها ٨ الاف دولار فقط !! علما ان الدكتور حسن ابوجبل الامين العام بالاتحاد قد اكد علي حقيقة المخالصة التي – كما قال – قد تم اعتمادها من جانب الاتحاد في وقت سابق وهو ماينفيه المحترف التوغولي ووكيله ومحاميه الذي قال ان موكله لم يستلم اي مبلغ مالي من مجلس المريخ وهو مادفعه لرفع الامر للفيفا !

فشل مجلس المريخ حتي هذه اللحظة من تقديم النسخة الاصلية من المخالصة الاصلية وحتي الاتحاد العام الذي يؤكد علي حقيقة المخالصة لم يساعد مجلس المريخ في الدفاع عن نفسه قبل ان يضطر الفيفا لاصدار العقوبة المالية ٣٧ الف دولار ،، وهو بلاشك مبلغ ضخم وفوق طاقة خزينة النادي الخاوية علي عروشها منذ سنوات ،، بل لا اظن ان سوداكال الذي لم يوفر ابسط مقومات العيشة الكريمة لجهازه الفني يمكنه ان يدفع ربع هذا المبلغ ،، والمضحك ان مساعده وذراعه اليمين الصادق مادبو خرج علي الاعلام بالامس بتصريح يحمل فيه مجلس الوفاق السابق برئاسة الاستاذ محمد الشيخ مدني مسؤولية شكوي المحترف التوغولي دونو كوكو وهو بالطبع حديث مردود عليه ولايعفي مجلس سوداكال الجاثم علي صدر المريخ من المسؤولية وتحمل دفع المبلغ للشاكي وتحمل اتعاب المحامي !

لاسبيل امام الفيفا بعد انتهاء المهلة المحددة قريبا سوي انزال عقوبة الحرمان من التسجيلات علي المريخ كما حدث ذلك قبل عامين وحينها لن يكون امام مجلس سوداكال اي مجال لتجديد عقد زيداو عبيد من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في مايو الحالي ،، وبذلك يواصل المريخ النادي الكبير دفع ثمن اخطاء هذه الشله للمرة الالف واهل المريخ يتفرجون !

اللهم اني صايم !