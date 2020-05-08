تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي 930 وثلاثة وفيات بالبلاد..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل (78) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالاضافة الى تسجيل 3 وفيات.
وارتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفايروس منذ بداية الجائحة في السودان الى ( 930) حالة، متضمنة (52) وفاة.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن الحالات الجديدة التي سجلت من ولاية الخرطوم (55 ) حالة، القضارف (5 )حالات ،سنار (6) حالات، الجزيرة (6) حالات ، الشمالية ( حالتين) ، شمال دارفور ( حالة واحدة )، غرب دارفور (2 )، شمال كردفان (حالة واحدة) اما الوفيات فقد سجلت ( 3) وفيات فى ولاية الخرطوم من ضمن الحالات التى اعلن عنها سابقا.
ونوهت الوزارة إلى إن إجمالي الإصابات تراكميا بلغ منذ بداية الجائحة في السودان حسب الولايات المتأثرة الخرطوم (794) حالة ، الجزيرة (39) حالة ،القضارف (21) حالة، نهر النيل (5) حالات ، غرب كردفان (4) ، سنار (20) حالة، شمال كردفان (24) ، شرق دارفور (حالتين )، جنوب دارفور (5) ،شمال دارفور (4) ،غرب دارفور (حالتين ) ، النيل الأبيض( حالتين) ، الشمالية ( 6) حالات اما ولايات (وسط دارفور، البحر الأحمر، )، فقد سجلت (حالة واحدة ) لكل ولاية، وأوضح أن عدد الولايات المتأثرة حتى الآن (15) ولاية بدخول ولاية غرب دارفور .
ولفت إلى تماثل (12 ) حالة للشفاء (10) منها فى ولاية الخرطوم، وحالة واحدة بالشمالية، وواحدة في نهر النيل ليرتفع العدد الكلي للمتعافين الي ( 92) وشددت وزارة الصحة الاتحادية على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية.
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